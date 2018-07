Helene Fischer: Neuer Look spaltet Fans

Schlagerpop-Queen Helene Fischer hat eine neue Frisur und ihre Fans wissen nicht genau, was sie davon halten sollen. Die 33-Jährige postete ein Selfie von sich auf Instagram in Schwarz-Weiß. Ohne Make-up und mit nicht gestylten Haaren dafür breit grinsend zeigt sich Helene. Der Anlass für das Gute-Laune-Bild ist die letzte Stadionshow in Stuttgart. Danach wird es für Fischer in den wohlverdienten Urlaub gehen.

Sportiver

Für die Fans der Sängerin ist dieses neue Styling eine große Sache. Denn seit einiger Zeit war Helene die langhaarige Blondine mit sexy Wellen. Jetzt ist sie viel sportiver unterwegs. Wie passend zu ihren Mega-Akrobatik-Shows. Die meisten Fans finden den neuen Look super: "Super Frisur, steht dir mega und auch kurzes Haar sah/sieht super an dir aus!" Oder: "Helene sieht mega aus! Die Frisur steht ihr super ????die schöne Frau kann nichts enstellen genauso wie Katy perry"