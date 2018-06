Wow, die Helene hat es einfach drauf! Am Wochenende startete in Leipzig ihre Stadion-Tour: Sieben heiße Kostüme, über 30 Hits, mehr Explosionen als bei Rammstein und eine farbenfrohe Bombast-Bühne im Dauer-Konfetti-Regen. Helene Fischer (33) liefert die Sommer-Party des Jahres!

Wiener Happel-Stadion

Nur drei Monate nach ihrer atemberaubenden Hallen-Show in Zusammenarbeit mit dem Cirque du Soleil setzt sie mit einer brandneuen Stadion-Show wieder neue Maßstäbe. Am 11. Juli auch für 50.000 Fans im Wiener Happel-Stadion (Restkarten bei ticket24.at). Schon der Tourstart in Leipzig wurde zum Triumph. ÖSTERREICH war live dabei.

Outfits

Vom Opener Flieger, zu dem sie im Konfetti-Regen in Cowboy-Hotpants und Glitzer-BH über die 50 Meter breite Bühne fegte, bis zum von Feuerwerk begleiteten Finale Achterbahn ließ Helene Fischer 135 Minuten lang selbst Taylor Swift oder Beyoncé alt aussehen. Alle hatten nur Augen für ihre Outfits, die Mega-sexy waren. Von Jeans-Hotpants bis zu Latex-Bikinis war alles dabei...

