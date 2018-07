Helene ließ tief blicken

Konzert-Hit. Das größte Geheimnis lüftete Helene Fischer (33) bei einem ­Akrobatik-Überschlag zum Überhit Atemlos: Unter dem knappen Tanzkleidchen trug sie einen rosa Slip. Nicht der einzige Gesprächsstoff ihrer heißen Wien-Show mit 28 Hits, sieben Kostümen und 500 Kilo Pyrotechnik. Am Mittwoch überraschte sie 40.000 Fans im Wiener Stadion auch gleich mit neuer Long-Bob-Frisur und religiösen ­Offenbarungen: „Ich habe mit ihm da oben gesprochen und ausgemacht, dass es heute trocken bleibt.“ Nass machte sie sich selbst: Nach 135 bunten Minuten ­voller Party-Hits (I Like To Move It), Explosionen und einer Ausfahrt im Helene-­Mobil quer durch die Fans („Österreich ist immer etwas ganz Besonderes für mich“) tobte sie lasziv im knappen ­Latex-Bikini durch ein Wasserbad.

© TZOe Zeidler Bei Turnübung gab’s pikante Einblicke: sexy rosa Slip.

© TZOe Zeidler Neuer Look: Helene trägt jetzt Long-Bob-Frisur & Ethno-Kleber.