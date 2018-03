Helene versext ihren Florian

Samstagabend kam so mancher Helene-Fischer-Fan vor dem Fernseher ins Schwitzen. Bei Florian Silbereisens TV-Show zog die Schlager-Queen alle Register. Im hochgeschlitzten Kleid zeigte sie nicht nur ihre Beine – auch ihr sexy Po war mehr als einmal zu sehen. Ihr Flori durfte Helene dabei sogar die High Heels ausziehen. Und auch nach zehn Jahren Beziehung konnte sie an diesem Abend nicht die Finger von ihm lassen und überhäufte Silbereisen mit Küssen, bevor sie in ihr schwarzes Straps-Kostüm schlüpfte.

© Getty