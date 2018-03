Kellys feiern Wien-Triumph

„In Wien haben wir in den 90er-Jahren das größte Konzert unserer Karriere gespielt. 200.000 Fans! Aber das jetzt war fast noch besser!“ Mega-Stimmung bei der Kelly Family in Wien! 12.000 Fans feierten am Freitag das Comeback des Jahres.

Nach 13 Jahren Pause rockten die umstrittenen Kultstars der 90er-Jahre eine fast drei-stündige Show der Superlative: Rammstein-artige Feuerfontänen, Konfetti-Regen, Scientology-artige Kindervideos und Anlehnungen an Riverdance inklusive.

Walzer

Zwischen 32 im Hardrock-Sound (!) abgehaltenen Klassikern wie I Can’t Help Myself, Nanana oder An Angel stimmte man als Highlight sogar den Donauwalzer an: „Wien ist nicht nur die Stadt der Musik, sondern auch die Stadt der Liebe!“

Gefeiert wurde der Konzert-Triumph dann auf den Spuren von Helene Fischer. Nämlich bei ihrem Stamm-Würstelstand! Bandleader Angelo Kelly gönnte sich um Mitternacht noch Bier und Käsekrainer beim Bitzinger!

© TZOE