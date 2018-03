Klum: Alles nur Show oder wahre Liebe?

Gegensätze

Heidi Klum (44) ließ nach dem Mega-Wirbel um ihre neue Toyboy-Liebe den Rummel hinter sich und flog – ohne Tom Kaulitz (28) – mit ihren Kindern nach Japan. Ausgerechnet in Tokio – Kaulitz war Gitarrist der Band Tokio Hotel – lässt sie ihre Familie durchschnaufen. Obwohl: Die Paparazzi sind ihr dicht auf den Fersen und erwischten das Topmodel beim Abflug in Los Angeles.

Aufregung und Spott lassen Heidi kalt

Daheim spekuliert man weiter: Ist diese Liebe echt? Nur ein Flirt? Oder einfach ein genialer PR-Schachzug, um beide Karrieren weiter voranzutreiben. Für die deutsche Bild-Zeitung analysierte ein Körpersprache-Experte den Kuss am Balkon. „Sowohl bei Heidi Klum als auch bei Tom Kaulitz lachen beim Küssen die Augen, erkennbar daran, dass sich die Wangen leicht anheben. Das ist ein typisches Zeichen für Verliebtheit, das direkt vom limbischen System in unserem Gehirn ausgelöst wird und nur von sehr wenigen Menschen vorgespielt werden kann“, so Dirk W. Eilert.



Also doch kein PR-Gag und die große Liebe? Nicht ganz! Für den Experten ist es ein leidenschaftlicher Flirt, aus dem mehr werden könnte. Dafür spricht auch, dass Kaulitz bereits bei Heidi daheim war und ihre Kinder kennengelernt haben soll.

Wütend

Das wiederum soll Heidis Ex-Mann Seal (55) zur Weißglut getrieben haben. Laut Insidern hat er mit Heidi eine Abmachung, dass neue Partner die Kids erst dann kennenlernen, wenn es wirklich etwas Ernstes ist. Könnte also gut möglich sein, dass Kaulitz der neue Mann an Heidis Seite wird.