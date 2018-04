Klum: Der Frühling ihres Lebens

Gerüchte

Die Woche startete mit einem Geschenk für jeden Journalisten: Heidi Klum (44) oben ohne mit Toyboy Tom Kaulitz (28) im Liebes-Urlaub! Heiße Küsse und Liebesspielchen inklusive. Gegen Ende der Woche dann auch noch das Gerücht, dass Heidi fünf Mal am Tex Sex bräuchte: Es kann im Auto sein, im Schrank, auf dem Klo. Es ist ihr egal, sie sieht es als ein Eintauchen in ihren Jungbrunnen“, soll ein Insider gegenüber dem National Enquirer ausgepackt haben. Sieht man sich die Bilder der frisch verliebten Modelmama an, würde man das sofort glauben.



Ihre junge Liebe lässt Heidi Klum aufblühen

Der neue Mann an ihrer Seite tut Klum sichtlich gut. Und die Bilder ihrer Liebe erfreuen die Fans. Schlechte Nachricht: In den nächsten Tagen wird sie wohl wieder angezogen zu sehen sein, denn Heidi und Tom sind bereits aus Mexiko zurückgekehrt. Doch auch am Flughafen hielt sie Toms Hand, die auf ihrer Schulter lag ganz fest. Tatsächlich Liebe?