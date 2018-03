Klum: Ex-Mann über neue Liebe sauer

Laut dem Experten Dirk W. Eilert soll es zwar noch nicht die große Liebe sein, aber einen leidenschaftlichen Flirt legen(28) auf jeden Fall hin. „Von großer Liebe würde ich hier noch nicht sprechen. Dafür fehlen mir nonverbale Signale der Innigkeit“, analysiert Eilert in der deutschen Bild-Zeitung. „Kaulitz greift Klum beim Küssen in den Nacken – in Verbindung mit den dabei lachenden Augen ein Signal für Leidenschaft“, so der Experte weiter. Eine Tatsache, die aber vor allem einem sauer aufstößt.