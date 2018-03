Klum: Heiße Nacht mit Tokio-Hotel-Tom

„Mal auf der Tanzfläche, mal an der Bar. Man spürte förmlich das Knistern zwischen den beiden. Später zogen sie sich dann in eine Nische zurück und gingen auf Tuchfühlung!“ So schildert ein Augenzeuge die Lovestory der Woche: Heidi Klum (44) und Tom Kaulitz (28), Posterboy der Teenieband Tokio Hotel, sollen sich am 15. März im Restaurant Delilah in West Hollywood mehr als nur nähergekommen sein.

Beim VIP-Event von Schmuck­designerin Lorraine Schwartz spürte Heidi wieder die Funken der Liebe und knutschte ganz ungeniert vor den Augen von Rita Ora oder Kim Kardashian mit dem um 16 Jahre jüngeren Toyboy rum. Und verließ dann sogar mit ihm gemeinsam die Party!

© PPS - Photo Press Service

Heidi zu Gerüchten: "Das geht euch gar nichts an!"

Sechs Monate nach der Trennung von Vito Schnabel (31) scheint sie also endlich wieder glücklich zu sein, und ihr Ex weint: Am Tag nach dem die ersten ­gemeinsamen Bilder von Klum und Kaulitz auftauchten, wurde Vito unter Tränen in einem Berliner Restaurant gesichtet. Nur das Internet tobt: „Du bist nur noch peinlich“ oder „Heidi, das hast du nicht nötig!“

Während Tom schon in früheren Interviews sein Faible für ältere Frauen bekundete („Ich wäre ein super Toyboy!“), reagiert Heidi auf die Gerüchte mit einem kryptischen Video: „Das geht euch gar nichts an!“