Klum: Liebes-Outing mit Kaulitz

Er legt seine Hand zärtlich in ihren Nacken, sie schmiegt sich verliebt an ihn, dann folgt ein langer inniger Kuss – Topmodel Heidi Klum (44) und Tokio Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz (28) verstecken ihre Liebe nicht mehr vor der Öffentlichkeit. Bei einer Drehpause zu America’s Got Talent entstanden die Aufnahmen, die nun Klarheit über Heidis Beziehungsstatus verschaffen. „Ich wäre ein guter Toyboy“, sagte Tom Kaulitz vor einer Weile in einem Interview. Nun kann er dies beweisen. Erst hieß es, dass Klum und er bloß eine rein berufliche Liaison hätten, doch die jüngsten Bilder sprechen eine andere Sprache.

Spott

Das Model provozierte schon immer gerne. Dass ihre Männer immer jünger werden, finden Fans und Kollegen jedoch mittlerweile lächerlich. „Jetzt hat Heidi eben noch ein Kind“, scherzte beispielsweise Shermine Shahrivar.