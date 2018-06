Klum: Oben ohne auf Instagram

Hüllenlos

Heidi Klum (44) zeigt sich am liebsten oben ohne mit „Hans und Franz“ – so nennt das Model liebevoll seine Brüste. In einer Instagram-Story zieht die Schönheit wieder einmal blank. Das tut sie auch allzu gern beruflich: Zuletzt hatte sie sich von Star-Fotograf Gilles Bensimon für die Mai-/Juni-Ausgabe des US-amerikanischen Männermagazins Maxim freizügig ablichten lassen.

Entspannt

Auf Instagram verdeckt Heidi Klum ihre Brüste mit zwei Smileys. Im Urlaub mit Toyboy Tom Kaulitz (28) pfiff sie komplett auf Zensur.

© Instagram/Heidi Klum