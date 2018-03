Klum: Striptease & Flirt mit Kaulitz

Erst schob Topmodel Heidi Klum (44) ihre nächtlichen Treffen mit Musiker Tom Kaulitz (28) auf die geschäftliche Ebene. Doch nun sieht es ganz so aus, als wäre doch mehr dahinter.

In Los Angeles kam es nun wieder zu einem geheimen Treffen der beiden. Mit Sonnenbrille und Mütze verhüllte der Musiker sein Gesicht, um unerkannt zu bleiben, doch sein Vorhaben blieb erfolglos, denn er wurde prompt von Paparazzi abgelichtet, als er in das Gelände der Villen-Siedlung am Mulholland Drive einbog. Der Gitarrist, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Bill Kaulitz (28) Gründungsmitglied der Band Tokio Hotel ist, würde durchaus in Heidis Beuteschema passen. Schließlich war ihr Ex-Freund, Kunsthändler Vito Schnabel (31), auch nicht viel älter und es gibt sogar äußerliche Ähnlichkeiten.

Lästerei

Klums Freundin, Model Shermine Shahrivar (35), macht sich über den großen Altersunterschied lustig: „Jetzt hat Heidi halt fünf Kinder“, sagte sie in einem Interview. Klum selbst benimmt sich manchmal selbst wie ein Teenager. Gestern postete sie ein Video, das sie in Unterwäsche tanzend zeigt. Grüßt da etwa die Midlife-Crisis?