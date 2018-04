Klum: Sündige Sand-Spiele mit Tom

Liebes-Show

Heiße Küsse, wilde Umarmungen und nicht ganz jugendfreier Kuschel-Nahkampf. Dazu eine sinnliche Oben-ohne-Show. Heidi Klum (44) zeigt jetzt der ganzen Welt ihre heiße Liebe zu Tom Kaulitz (28). Nach den verhaltenen ersten Dates (März) und den noch zaghaften Bussis am America’s Got Talent-Set gehen die Model-Queen und der um 16 Jahre jüngere Ex-Teenie-Star (Tokio Hotel) nun beim Liebes-Urlaub in Cabo San Lucas, Mexiko, aufs Ganze: So offen und freizügig hat Heidi noch nie in der Öffentlichkeit rumgemacht! Weder mit Seal noch mit ihrem Ex Vito Schnabel.

Ausblick

Während Tom bei den Strandspielchen nur grüne Badeshorts trug, hatte Heidi nichts weiter an als ein Mini-Bikini-Höschen: freier Ausblick auf Hans und Franz. So nennt sie ihre Brüste liebevoll.

Paar

Beim Tête-à-Tête kam den beiden Turteltauben wohl Toms größter Hit in den Sinn: 2005 rockte sich Heidis Toyboy mit Durch den Monsun auch bei uns bis an die Chart-Spitze. Mit Songzeilen wie „Weil uns einfach nichts mehr halten kann“. Jetzt lieferte Heidi die sündige Strip- und Liebes-Show dazu. Ein PR-Gag sieht anders aus!