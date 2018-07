Klum: Turtel-Show und Nackt-Fotos

Liebe. Skeptiker sind noch immer der Meinung, dass diese Liebe nicht echt ist, doch die neuesten Bilder von Tom Kaulitz (28) und Topmodel Heidi Klum (45) sprechen für sich.

In Kuschel-Laune und die Paparazzi sind dabei

Verschmust. Knutschend am Roten Platz, kuschelnd am Empire State Building oder lachend mit Heidis Kids – der Musiker und das Supermodel machen einfach alles zusammen. Selbst vor dem Schlafzimmer machen sie nicht halt und knipsen, was das Zeug hält. Erst ein After-Sex-Selfie, dann ein Nacktbild von Heidi vor einer Glasscheibe mit atemberaubendem Hintergrund.

© Pinterest

Echt. Auch Freunde des Paares sind sich sicher, dass diese Liebe echt ist und Heidi noch nie glücklicher war. So plauderte zum Beispiel Klums GNTM-Kollege Thomas Hayo aus dem Nähkästchen: „Die beiden verstehen sich sehr gut. Ich kenne ja beide gut. Sie sind ein cooles Team und haben ­einen guten Vibe zusammen. Ich bin nicht überrascht, dass das so intensiv ist und dass das so gut funktioniert“, erklärt er gegenüber Gala.

So hält sich Heidi Klum Bikini-fit

Entspannt. Heidi Klum trainiert nicht etwa jeden Tag vier Stunden, um so gut in Form zu bleiben. Sie verriet ihr simples Figur-Geheimnis: „Ich gehe joggen, laufe allerdings nicht super schnell oder weit, aber darauf kommt es nicht an. Für mich ist wichtig, dass ich es überhaupt tue.“ Außerdem isst das Model ab 18 Uhr nichts mehr: „Wenn ich das tue, dann trinke ich auch noch Wein und das sitzt mir dann im Magen.“