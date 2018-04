Klum und Kaulitz: Gespielte Liebesshow?

Nach diesen Bildern ist es eindeutig - Heidi Klum und Tom Kaulitz sind ein Paar. Oder haben einfach Spaß miteinander... Derzeit sonnt und knutscht sich das Paar in Mexico an den weißen Stränden Cabo San Lucas'.

Verliebt

Noch vor einigen Tagen war Klum mit ihren Kids auf großer Tour durch Japan und China. Während des Urlaubs gab es auf Instagram immer wieder versteckte Hinweise auf ihren Tom zu sehen... Erstmals wurde die Verbindung der beiden im März bekannt, als sie beim Verlassen eines Lokals abgelichtet wurden. Tage später tauchten dann Bilder von ihnen bei ersten Küssen in einer Drehpause von "America's Got Talent" auf.

Gestellt?

Doch wenn man sich diese neuen Bilder ansieht, wirken sie zwar echt verliebt, aber genauso gestellt. Heidi setzt sich darauf perfekt in Szene, weiß, wie sie sich hinstellen muss, um gut abgelichtet zu werden. Klar, das Model ist ein absoluter Profi! Doch Fans fragen sich: Ist es realistisch, so im Urlaub, in gelöster Atmosphäre zu posen? Dazu ist der Winkel, in dem die Bilder geknipst wurden, mal mit Tom beim Knutschen, mal beim Kuscheln, immer perfekt, um möglichst schick auf den Bildern auszusehen... Ein alter Hase im Business, wie sie es ist, überlässt doch nicht wirklich etwas dem Zufall, oder?