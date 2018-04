Klums irre Instagram-Show

Jungbrunnen. Nach ihrem Liebes-Urlaub mit Tom Kaulitz (28) gibt sich Supermodel Heidi Klum (44) so verliebt wie noch nie. Obwohl sich das Paar seit über einer Woche nicht gesehen hat, schickt Klum eifrig Liebes-Botschaften an ihren Tom, der allerdings weniger von sich hören lässt. Ihre Liebe dürfte für Heidi auch ein wahrer Jungbrunnen sein, denn so wie zurzeit haben wird die Topmodel-Moderatorin noch nie gesehen.

Irre. Binnen weniger Stunden übersäte Heidi ihren Instagram-Account mit zahlreichen (fast) Nackt-Selfies. Immer wieder lehnt sie sich gegen einen Spiegel, erscheint so doppelt auf den Bildern, die durch Filter stark bearbeitet sind. Lediglich einen kleinen BH und ein winziges String-Höschen verdecken kleine Stellen ihres Körpers. Dafür sind die schwarzen Lederstilettos umso höher. Die Lingerie soll übrigens aus Heidis Unterwäschesortiment stammen. Ihrem Lover Tom werden die sexy Bilde sicher gut gefallen.

