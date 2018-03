Während Ex-Mann Seal tobt, weil Heidi Klum sich nicht an die Vereinbarung hielt, einen neuen Freund den Kindern erst dann vorzustellen, wenn es eine ernste, längerfristige Beziehung ist, soll diese sich bereits eine neue Bleibe gegönnt haben.

Luxus-Loft

In New York habe sie laut US-Medien wie TMZ ein Loft erworben. Die Immobilie in Manhattan soll über 400 Quadratmeter messen und um die fünf Millionen Dollar gekostet haben. Das Domizil soll ihr und Tom Kaulitz als Liebesnest dienen, um ihre Liebe etwas anonymer zu leben. Ex Vito Schnabel könnte den Kauf als Seitenhieb verstehen, denn für ihn zog das Model nicht in den Big Apple. Bei der Trennung im Herbst 2017 hieß es, ein triftiger Grund für diese sei die Distanz der Wohnorte.

Quasi Nachbarn

Heidis Lebensmittelpunkt ist L.A., der Kunsthändler ist in New York verankert. Hauptwohnort bleibt allerdings im kalifornischen L.A., wo Heidi mit ihren vier Kids eine Luxusvilla bewohnt. Nicht weit im übrigen von jener der Kaulitz-Brüder entfernt...