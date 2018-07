Lilly Becker: Supersexy für Date?

Von Liebeskummer keine Spur... Lilly Becker hat in London einen glanzvollen Auftritt hingelegt. Die frisch Getrennte zeigte sich als glückliche Singlefrau in der englischen Hauptstadt. Sie kam zur Eröffnung eines Luxusgeschäftes und war in ihrem goldenen Kleid von Michelle Mason (um die 1.300 Euro) der Star des Abends. Trotz Mega-Beinausschnitt, den sie bei der Ankunft zuhalten musste, um nicht zu viel preiszugeben, grinste Lilly in die anwesende Fotografen-Schar.

© Photo Press Service/www.pps.at © Photo Press Service/www.pps.at

Single-Freiheit

Ob hinter diesem Lächeln nur ihre neue Single-Freiheit steckt? Wer weiß... Lilly sagte gegenüber der Bild: "Mir geht es gut. Diese Phase ist eine wichtige Zeit in meinem Leben. Ich kümmere mich intensiv um meinen Sohn Amadeus und stecke viel Energie in meine zukünftigen Projekte." Sie selbst schreibt auf Instagram: "Schaue rauf und nach vorne!" Dazu hat sie ein schönes Bild gepostet.