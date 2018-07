Lilly Becker: Zickenkrieg vor laufenden Kameras

Eklat

Gar nicht damenhaft präsentierte sich dieser Tage Boris Beckers Noch-Gattin Lilly (42) im TV. Während ihrer Teilnahme an der jüngsten Folge von Promi Shopping Queen brach ein Zickenkrieg mit Model Shermine Shahrivar aus. „Das ist so hässlich“, bewertet sie die Auswahl ihrer Kollegin. Shermine holte zum Gegenschlag aus. Denn als die Noch-Ehefrau von Boris Becker (50) sich in eine rosafarbene Bluse schockverliebte, fragte diese: „Ach, die findest du jetzt cool?“ Lillys Reaktion darauf: „Im Ernst jetzt? Was habe ich dir angetan?“ Dann kehrte sie ihrer Freundin beleidigt den Rücken zu. Auch das F-Wort fiel. Anschließend streckte Lilly ihren Mittelfinger in die noch laufenden Kameras. „Alles nur Show“, behaupten die beiden im Nachhinein.