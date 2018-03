Lilly Becker schockt mit Alkohol-Beichte

Dass das letzte Jahr für Familie Becker eine Zerreißprobe darstellte, ist kein Geheimnis. Boris Becker (50) war täglich aufgrund seiner Finanzprobleme in den Nachrichten und seine Gattin Lilly kämpfte gegen die Krisengerüchte an. Irgendwann wurde all das zu viel: „Ich hatte ein hartes Jahr“, stellt Lilly Becker (41) fest. „Wodka war mein Freund. Ich rauchte eine Schachtel Zigaretten am Tag. Boris ging auf seine Art durch ein tiefes Tal und bemerkte davon nichts“, verrät sie im Interview mit Daily Mail. Es wurde noch schlimmer: „Ich dachte, mein Leben ist Mist, und ich werde sterben.“

Therapie

Eines Tages sei Lilly aufgewacht und habe beschlossen, dass sich etwas ändern müsse: „Wir haben eine Paartherapie gemacht. Das war etwas, was wir zuvor nie für nötig erachtet hätten. Aber es half.“ Nun hoffen Lilly und Boris sogar auf ein weiteres Baby. Bisher jedoch leider vergebens.