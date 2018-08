Trash-TV vom Feinsten gab es auch wieder beim großen Finale der Promishow "Das Sommerhaus der Stars".

Gewinner und Verlierer

Nachdem fest stand, dass Bauer Uwe und seine Iris die Show für sich entscheiden und satte 50.000 Euro mit nach Hause nehmen durfte, flogen beim großen Wiedersehen im Studio ordentlich die Fetzen. Besonders Danni Büchner teilte aus; sie war richtig sauer und schockiert davon, was sie im TV nach dem eigenen Ausscheiden gesehen hat.

Morddrohungen

Sie sagt gegenüber "Closer": "Unsere Mitbewohner in der Villa waren ja teilweise das Allerletzte. Aber was wir nach unserer Rückkehr erfahren mussten, hat all diese Idioten noch getoppt." Sie und Ehemann Jens sollen seit ihrer Teilnahme beim "Sommerhaus" einige Morddrohungen erhalten haben. Danni: "Das ist für uns eine neue und verstörende Dimension. Man kann uns gerne kritisieren und wenn es diese kranken Köpfe befriedigt, auch beschimpfen. Aber das geht eindeutig zu weit." Mittlerweile hat das Eher paar die Polizei eingeschaltet.

Auch im Netz wird ordentlich gegen die Blondine gelästert