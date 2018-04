Schade

Nachdem Model Barbara Meier am Freitag unerwartet bei der RTL-Show Let’s Dance gehen musste, gönnt sich die einstige Topmodel-Siegerin jetzt eine Luxus-Auszeit. Beim Stanglwirt in Going macht Meier Wellness-Urlaub – inklusive Box-Training und Spa-Besuche. „Wellness am besten Ort, um auf andere Gedanken zu kommen“, postete sie.