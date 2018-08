Nacktschnecke Micaela Schäfer sorgte beim "Sommerhaus der Stars" mit einem Sager für ordentlich Wind.

Kein Sex-Orgasmus

Bei einem Spiel in der Villa kam heraus, dass Micaela noch nie beim Sex zum Orgasmus gekommen sei. Im darauf folgenden Gespräch mit Freund Felix, wird diesem bewusst, was das bedeutet... Micaela: "Schatz, ich habe noch nie einen Orgasmus bekommen. Egal, mit welchem Mann ich Sex hatte." Steiner verblüfft: "Bei mir etwa auch nicht?" Die 34-Jährige entgegnet: "Ich hatte noch nie einen Orgasmus, auch bei dir nicht. Das ist bei Frauen übrigens oft der Fall. Also nicht nur bei mir. Das ist ganz normal. Google das mal." Schnell beschwichtigte sie, dass sie trotzdem gerne Sex habe.

Trennung

In der darauffolgenden Zeit in der Promi-Villa stellen die beiden fest, wie es heißt, dass sie sehr unterschiedlich sind, trennen sich schließlich nach dem Auszug aus dem Sommerhaus. Ob das Orgasmus-Problem schuld ist? Beim Wiedersehen auf der RTL-Couch versöhnen sich Micaela und ihr Felix jedenfalls wieder, wollen ihrer Liebe noch eine Chance geben. Im Gespräch erklärt Steiner, dass es zwischen ihnen nicht mehr gepasst habe, er sehr verletzt wurde von Schäfer: "Aber ich liebe sie auch wirklich." Schließlich verdrückt er ein Tränchen, Micaela fällt ihm um den Hals. Doch schon Sekunden nach dem vermeintlichen Happy End kommt es erneut zu Reibungen. Er redet von Änderung, sie davon, wieder in ein Sommerhaus zu gehen, wenn andere Stars mitkommen, er wendet sich genervt von ihr ab. "Wir haben auch unterschiedlichen Humor", sagt Schäfer. Und wir dürfen gespannt bleiben, wie lange diese Liebe noch hält...