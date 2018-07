Bei der dritten Episode der Reality-Show "Das Sommerhaus der Stars" kamen ganz besonders pikante Details ans Licht. Die Bewohner der Villa unterhielten sich am Abend mit dem Spiel "Never have I ever", das normalerweise zum Trinken anregen soll.

Freund verblüfft

Doch dieses Mal ging es um die Beantwortung der schlüpfrigen Fragen. Eine davon war: "Ich habe meinem Partner noch nie einen Orgasmus vorgespielt." Dabei kam bei Nacktmodel Micaela Schäfer schnell etwas anderes raus. Nämlich, dass sie beim Sex mit einem Mann noch nie zum Orgasmus gekommen ist... Ihr Freund, der österreichische Unternehmer Felix Steiner, zeigte sich ob dieser Aussage verblüfft und ein wenig beschämt. Er sprach die Causa noch einmal an.

Ganz normal

Micaela: "Schatz, ich habe noch nie einen Orgasmus bekommen. Egal, mit welchem Mann ich Sex hatte." Steiner verblüfft: "Bei mir etwa auch nicht?" Die 34-Jährige entgegnet: "Ich hatte noch nie einen Orgasmus, auch bei dir nicht. Das ist bei Frauen übrigens oft der Fall. Also nicht nur bei mir. Das ist ganz normal. Google das mal." Schnell beschwichtigte sie, dass sie trotzdem gerne Sex habe. Ob sich die Aussage im Übrigen nur auf Geschlechtsverkehr mit Männern bezieht, ist nicht bekannt.

Gehen mussten in dieser Folge Bert Wollersheim und seine Bobby Anne Baker.

Das Sommerhaus der Stars, jeden Montag um 20:15 auf RTL.