Sie waren einst das Promipaar Deutschlands; seit wenigen Wochen ist bekannt, dass sich Lilly Becker und Boris Becker voneinander scheiden lassen werden.

Sohn schützen

Das Wichtigste, so betonten beide stets, sei das Wohlergehen des gemeinsamen Sohnes Amadeus. Der achtjährige Bub soll nicht unter der Trennung der Eltern leiden. Lilly, die nach einem USA-Aufenthalt wieder in London weilt, stürzt sich so wie Boris in neue Projekte. Er ist derzeit als Kommentator in Wimbledon tätig. In der (noch) gemeinsamen Villa in eben diesem Stadtteil trafen Boris und Lilly am Mittwochabend, 11. 7., aufeinander. Es kam zum Streit. "Die Polizei in Wimbledon wurde zu einem häuslichen Zwischenfall gerufen. Die Streitenden waren das Ehepaar Becker. Mehrere Kollegen waren vor Ort. Sie beruhigten die Situation", sagt Scotland Yard gegenüber "Bild".

Keine Anzeige

Zu Handgreiflichkeiten sei es nicht gekommen und Anzeigen gab es ebenfalls keine. Während des Streites waren Sohn Amadeus (8), Becker-Sohn Elias (18) und eine Freundin von Lilly in der Villa. Wer den Notruf wählte, ist noch unklar.

Liebeserklärung

Stunden nach dem Zwischenfall postete Lilly eine berührende Botschaft auf Instagram. Es ist eine Liebeserklärung an ihren Sohn. Zwischen den Zeilen kann man lesen, dass Lilly sich wohl sehr danach sehnt, dass alles wieder gut wird in ihrem Leben, mit ihrem Sohn und dem bevorstehenden Neustart.