Nach Streit: Lilly Becker packt die Koffer

Disput

Mitten in der Scheidung mit dem Ex-Partner unter einem Dach – da ist Streit vorprogrammiert. Dazu kam es Mittwochabend auch im Hause Becker. Zwischen Lilly (42) und Boris (50) gab es ein lautstarkes Wortgefecht, aufgrund dessen sogar die Polizei anrücken musste. Streitpunkt sei angeblich eine Uneinigkeit betreffend der Unterhaltszahlungen gewesen.

Rückzug

Nach der Auseinandersetzung zogen sich beide zurück. Boris ging schick essen und Lilly kümmerte sich um ihren Sohn Amadeus (8). Mit ihm will sie sich nun eine neue Bleibe suchen. „Auf jeden Fall in London und am besten in unmittelbarer Nachbarschaft“, erklärt eine Freundin gegenüber Bild.