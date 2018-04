Der deutsche Schlagerstar Vanessa Mai hat sich bei einem Probenunfall an der Wirbelsäule verletzt und alle Termine für die kommende Woche abgesagt. "Sie wurde am Sonntag in einer Klinik in Süddeutschland durchgecheckt und muss eine Halskrause tragen", bestätigte ein Sprecher der 25-Jährigen. Die abschließende Diagnose der Ärzte stand noch aus. "Sie braucht auf jeden Fall Ruhe."

Laut einem Bericht der "Bild am Sonntag" verletzte sich Mai am Samstag vor einem Auftritt in Rostock bei einer Bühnenprobe mit einem Tänzer bei einer Hebefigur schwer am Rücken. Nach Informationen der Zeitung verlor sie kurz das Bewusstsein. Ein Notarzt habe Mai künstlich beatmet, bevor sie in eine Klinik gebracht worden sei. Das für Samstagabend geplante Konzert in Rostock, das dritte ihrer Tournee, wurde kurzfristig abgesagt.

Spezialklinik in Süddeutschland

Ein Notarzt und ein Sanitäter erstversorgten die deutsche Schlagersängerin hinter der Bühne. Dort bekam sie Spritzen gegen die Schmerzen und wurde geröntgt. Vanessa Mai hat sich eine Halswirbel-Verletzung zugezogen. Aber eine genauere Diagnose konnte noch nicht gestellt werden. Mehr Aufschluss sollte eine Kernspintomografie (MRT) geben, die am Montag gemacht wird.