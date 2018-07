Neue Liebe für Boris Becker?

Verliebt? Nur kurz nach der Trennung von Lilly ist Boris Becker (50) bereits wieder in seinem Element. In Wimbledon turtelte er mit TV-Moderatorin und Dessous-Model Melanie Sykes (47). Bahnt sich hier eine neue Liebe an?

Immerhin scheint er seine Trauer rund um das Ehe-Aus gut verbergen zu können. Und auch Lilly Becker scheint die Trennung gut zu verarbeiten. Vor einigen Tagen gönnte sie sich ein wenig Ablenkung von dem unangenehmen Scheidungs-Prozedere. Neo-Single-Lady urlaubte auf der Balearen-Insel Ibiza.

Nackte Tatsachen

Dort scheint die 42-Jährige mächtig Spaß gehabt zu haben. Sie feierte mit ihren Freundinnen, postete für Social-Media-Bilder und... sprang nackt in den Pool. Der Popo ist dabei nur mit einem Herzchen verdeckt... Lilly, ganz schön frech, aber sehr sehenswert!

© Instagram

Gute Freundinnen

Der Grund für spaßigen Trip nach Ibiza war übrigens der Geburtstag einer lieben Freundin. Estelle Cruijff, die Ex-Frau von Hollands-Fußballlegende Ruud Gullit hat sich die Destination zum Feiern ausgesucht. Es wird den Damen nachgesagt, dass sie sich nun über ihre Scheidungen von Sportstars austauschen werden.