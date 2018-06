Oben ohne: Lilly Becker zieht blank

Wow, nicht schlecht! Die Becker-Trennung ist kaum ein Monat bekannt, da zeigt sich Lilly in einer sexy Pose auf Instagram.

Natürlicher Look

Mit gegelten Haaren und einem natürlichen Make-up zeigt sich die 41-Jährige in einer sexy Pose: Ihr Busenansatz ist zu sehen, darüber nur ihr Arm, sie zeigt sich oben ohne. Dazu schreibt Lilly selbstbewusst in den Tags: "Fühlt sich gut an, warum nicht, weil ich kann, ich mach das." Den Fans gefällt der freizügige Ausblick gut, die meisten geben ihr recht! Eine Userin kommentiert: "Wer so aussieht kann sich auch so zeigen. Sehr schönes Bild." Heiß und schön sind weitere Worte, die oft fallen. Und: "Hübsche Frau Hübsches Foto. Tja Herr Becker diese Frau ist weg."

Beziehung

13 Jahre waren Lilly und Boris ein Paar, davon neun als Eheleute. Nun müssen sich beide ein neues, eigenes Leben aufbauen. Boris will sich verstärkt als Sportkommentator einbringen und Lilly hat sich vorgenommen, einige neue Projekte anzugehen.

Neues Leben

Sie unterstreicht in einem Interview mit dem Stern: "Jetzt beginnt ein neues Kapitel in meinem Leben." Zuletzt war sie Teil eines Benefiz-Projektes; an dessen Rande kam es zu einem Ausraster, weil ihr die Situation und der Rummel zu viel wurden.