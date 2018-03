Ob Joko und Klaas damit zu weit gegangen sind? In den Augen von Sänger Pietro Lombardi klar ja.

Lombardi-Musical

Denn das Spaß-Duo hat nun einen Teaser für ihr Format "Die beste Show der Welt" ins Netz gestellt und darin werden die Lombardis ordentlich auf die Schippe genommen. Die Sendung wird am 31.3. auf ProSieben (20:15) zu sehen sein und darin spielt Klaas Pietro und Jeannine Michaelsen wird Sarah darstellen. Dieses "Lombardi-Musical" beleuchtet die wichtigsten Stationen des ehemaligen DSDS-Traumpaars. Von den ersten Flirts über die Hochzeit bis hin zur Geburt von Söhnchen Alessio. Genau an dieser Szene, die in einem Trailer auch auf Facebook zu sehen war, stößt sich Lombardi.

Drama bei Geburt

Denn darin macht Klaas im Kreissaal Selfies, Blödelt herum. Pietros mittlerweile selbst gelöschter Kommentar: " Was für Fischköpfe. Respektlos. Das ist ohne meine Erlaubnis passiert. Mein Sohn ist bei der Geburt fast ums Leben gekommen und ihr macht euch lustig über die Geburt?? Sehr geschmacklos. Schämt euch!!" Alessio wurde 2015 geboren, musste sofort operiert werden. Sarah und Pietro bangten um ihr Kind, die emotionalen Momente fing damals eine Kamera ein, die für eine Doku dabei war.