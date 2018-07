Zwischen Dschungelgewinner (22) und seiner Freundin, dem österreichischen Insta-Girl Tina Neumann (16) kam es zu einem heftigen Streit mit Handgreiflichkeiten.

Handgreiflichkeiten

Im Berliner Interconti soll es in der Nacht von 22. auf den 23.6. zwischen den beiden so gekracht haben, dass die Polizei gerufen wurde! Es heißt, dass die beiden gegeneinander handgreiflich geworden sein. Das OK! Magazin berichtet von Anwesenden, die einen lautstarken Streit gehört haben. Der Polizei liegen zudem zwei Anzeigen wegen wechselseitiger Körperverletzung vor.

Leicht gestoßen

meint: "Ich habe sie dann einmal leicht weggestoßen und sie ist unglücklich an die Wand im Bad gefallen. Daraufhin hat sie nur noch geschrien, ich würde sie schlagen. Aber hätte ich das wirklich getan, wäre sie ausgeknockt gewesen." Wodka mit Red Bull haben die beiden getrunken, sagt Daniele und dass Tina nicht so viel vertragen würde.

Ans Licht

Zwischenzeitlich hat Daniele schon einen Job verloren (Lesen Sie alles hier). Jetzt meldet sich endlich Tina zu Wort. In einem YouTube-Video. Darin sagt sie: "Mein Manager und ich haben dem lieben Herrn sehr oft die Möglichkeit gegeben, in der Presse die Wahrheit zu sprechen. Und wenn er es nicht macht, werde ich es bald machen. Dann wird die komplette Wahrheit ans Licht kommen." Dann führt sie weiter aus: "Ich kann euch nur sagen, dass er in den letzten Wochen wie ein anderer Mensch zu mir war." Wir dürfen also gespannt sein, wie es weitergeht...