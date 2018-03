Sarah Lombardi: Ärger wegen diesem Foto

Sarah Lombardi urlaubt derzeit in Dubai. Die 25-Jährige postete fleißig Fotos aus dem Urlaubsparadies und schafft damit wieder einmal, was sie schon so oft geschafft hat: sie erntet einen Shitstorm. Die Sängerin ist ihren Followern zu freizügig.

???? Ein Beitrag geteilt von Sarah lombardi (@sarellax3) am Feb 27, 2018 um 7:23 PST

Das Foto, das den Shitstorm diesmal ausgelöst hat, zeigt Lombardi von hinten. Sie trägt Jeans-Hot Pants und ein Oberteil, das von hinten wie ein Bikini-Oberteil aussieht. Weil Dubai ein islamisches Land ist und strenge Kleidervorschriften hat, werfen ihr Respektlosigkeit vor.

Allerdings: Dubai ist in Sachen Kleiderordnung nicht so streng, sie gelten als Empfehlung nicht als Gesetz.