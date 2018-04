Sarah Lombardi hat mal wieder etwas gemacht, was nicht allen gefällt. In einem Video zeigt die Sängerin, wie sie sich von ihren langen braunen Haaren trennt, ihrem absoluten Markenzeichen.

Neues Leben

Die 25-Jährige sitzt beim Friseur und dann kommen ihr die Tränen hoch. Schließlich hält sie ihren angeschnittenen Zopf in den Händen und der Hairstylist umarmt sie und meint: "Ich bin so stolz auf dich!" Sarah schreibt zu der Aufnahme: "Ich hatte niemals gedacht, dass ich mich trauen würde. Für mich bedeutet das nicht einfach nur eine neue Frisur, für mich ist das der Anfang eines neuen Kapitels. (...) ein Schnitt in ein neues Leben als starke Frau, starke Mama."

Dank an Fans

Zum Schluss dankt sie ihren Fans noch, dass sie ihr Kraft gespendet haben. Doch nicht alle haben Verständnis für das emotionale Posting und ätzen wegen der Aktion auf Instagram. Doch viele ihrer Follower sprechen ihr Mut zu, finden liebe Worte für Sarah.