Schäfer: Liebes-Aus nach Sex-Beichte

Bis Montag müssen wir uns noch gedulden, dann will Nacktmodel Micaela Schäfer (34) endlich über die Beweggründe ihrer Trennung von Felix Steiner auspacken. „Es gibt eine Wiedersehens-Show auf RTL (Sommerhaus der Stars), bei der darf ich dann über die Trennung sprechen“, verrät Schäfer im ÖSTERREICH-Talk. Dass es Streit gab, so viel darf die Nackt-Schnecke bereits verraten. Ob es sich dabei um einen Disput wegen der RTL-Show selbst handelte oder nicht, will sie erst im TV verraten. Davon gehen jedenfalls die deutschen Medien aus. Gemunkelt wird jedoch auch, dass Felix Steiner sich in seiner Männlichkeit verletzt gefühlt haben könnte. Denn Ende Juli beichtete Schäfer, dass sie beim Sex mit einem Mann überhaupt noch nie zum Höhepunkt gekommen sei.

Grund

Schäfers nunmehriger Ex-Freund schaute sehr überrascht drein, als er dies erfuhr, denn die Beichte inkludierte schließlich auch ihn. Das Orgasmus-Problem will Micaela nun mittels einer Operation in den Griff bekommen. Vielleicht klappt es ja dann wieder mit ihrem Felix.