Schäfer: Trennung von Austro-Lover

Kurz vor dem Finale war es für Promi-­Nackedei Micaela Schäfer (34) und ihren Verlobten Felix Steiner (34) vorbei. Sie schieden aus dem Sommerhaus der Stars aus. Und seitdem hängt der Haus­segen schief.

Gegenseitige Schuldzuweisungen folgten, jetzt ist sogar von Trennung die Rede. „Ich hätte mir da mehr gewünscht, dass Felix hinter mir steht“, ärgert sich Schäfer. Nach dem TV-Aus gingen beide getrennte Wege. Schäfer flog alleine zurück nach Berlin. „Ich weiß gar nicht, wo der Felix ist. Ich glaube, der Felix ist in Österreich“, so die knappe Antwort über den Aufenthaltsort ihres Ex.