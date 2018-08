Schweiger: 'Ullrich braucht einen Entzug'

Was als Freundschaft begann, endete nun in einem schrecklichen Streit: Nachdem Ex-Radprofi Jan Ullrich (44) während einer Party auf Mallorca einfach über Til Schweigers (54) Gartenzaun stieg und dessen Gäste attackierte, nahm ihn die Polizei fest, führte ihn in Handschellen ab. Jetzt spricht Schweiger über den tiefen Fall seines Freundes: „Ich kenne Jan, seit er vor zwei Jahren nebenan eingezogen ist. Mein Tor war immer offen.“ Bis Ullrich sich veränderte: „Er schläft maximal zwei bis drei Stunden, nimmt massiv Amphetamine. Er hat morgens um 6 Uhr angefangen, Bier zu trinken“, erklärt er gegenüber BamS. Ullrichs Frau und die Kinder gingen nach Deutschland zurück.

Bruch

Ullrich hätte massiv Drogen genommen. Schweigers Tochter erklärte er, er wolle den Weltrekord im Rauchen brechen. Er sei immer aggressiver geworden, schließlich kam es zum Bruch. Schweiger: „Da steht er plötzlich in meinem Flur und tritt aggressiv gegen meine Tür … Er wurde übergriffig, hat mir in die Haare gepackt.“ Am Freitag sei die Sache dann eskaliert: „Er kam übers Tor, ging sofort mit einem Besenstiel auf einen Freund los.“

Sympathie

Man merkt, dass sich der Schauspieler große Sorgen um seinen einstigen Freund macht: „Ich wünsche mir, dass er aus dem Knast direkt in den Entzug geht und zu dem Menschen zurückkehrt, der er ist. Nämlich ein herzensguter, liebenswerter, großzügiger Mensch, der seine Kinder abgöttisch liebt und seine Frau eigentlich auch.“