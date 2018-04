Bereits im Vorfeld der Echo-Preisverleihung sorgten die Rapper Kollegah (33) und Farid Bang (31) für heftige Aufregung. Es geht um die Textzeile eines Liedes der beiden Pöbel-Rapper: "Mein Körper definierter als von Auschwitzinsassen" rappen die beiden Musiker. Der Rapper Bang entschuldigte sich bereits und sagte, Kollegah und er distanzierten sich von "jeglicher Form des Antisemitismus oder Hass gegen Minderheiten".

Echo für Skandal-Rapper

Jetzt haben die beiden Skandal-Rapper den Echo gewonnen. In der Kategorie "Hip Hop Urban National" verkündet Moderator Habtu den Gewinner: Das Album "Jung, brutal, gutaussehend 3" von Farid Bang und Kollegah hat gewonnen. Dass der wichtigste deutsche Musikpreis, wenn auch in einer weniger wichtigen Kategorie, an die Pöbel-Rapper geht, sorgte für Buhrufe in der Halle.

Campino, Sänger der Toten Hosen sprach das auch bei der Preisverleihung offen an. Dafür gab es eine Karikatur von Kollegah angefertigt.