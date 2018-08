Soap-Star Franziska Benz nackt im Playboy

„Ganz oder gar nicht!“. Diesen Ansatz verfolgte unser Titelstar Franziska Benz beim Playboy Shooting in Südafrika.

Lange dabei

Die Schauspielerin tanzt sich seit 2016 in der Rolle als „Michelle Bauer“ als ehrgeizige Eiskunstläuferin in die Herzen der „Alles was zählt“-Fans. Am 15. August jubiliert die RTL-Serie bereits ihre 3000te Folge. Neben zahlreichen Film- und Theaterauftritten erhielt die 29-Jährige zudem im Jahr 2013 den „Günther-Rühle-Preis“ für junge Schauspieler.

Voll auf ihrer Seite

Das Shooting für das Nackt-Magazin bereitete Benz keine Probleme: "Ich stand auch schon nackt auf der Theaterbühne. (...) Mein Ansatz: ganz oder gar nicht." Als der Anruf zur Anfrage kam, war sich die 29-jährige Aktrice gleich sicher: "Ja klar! Und auch meine Freunde waren voll auf meiner Seite. Aber da hatte mein Bauchgefühl längst entschieden."

© Philip la Pepa für Playboy September 2018

© Philip la Pepa für Playboy September 2018

