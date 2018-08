Ein überraschendes Geständnis gab bei der jüngsten Episode von "Promi Big Brother" zu hören. Sophia Vegas, die Ex von Rotlichtkönig Bert Wollersheim, ist schwanger!

Beichte

Sophia druckste in der TV-Show herum, erklärte, redete um den heißen Brei, um schließlich zu erklären: "Die einen oder anderen kennen mich aus der Presse, wegen der ganzen OPs und so. Aber ich hab vor ein paar Monaten entschieden, mein Leben zu ändern. Deshalb trage ich auch kein Korsett. Und es hat noch einen Grund mehr. Ich bin schwanger." Tatsächlich, in den Monaten nach der Wollersheim-Trennung machte Sophia mit Schönheitsveränderungen Schlagzeilen, die gewöhnungsbedürftig waren.

Rippenentfernung

Ganz oben dabei, die umstrittene Rippenentfernung. So wird sich nicht nur ein Zuschauer gefragt haben, ob eine Schwangerschaft denn nun anatomisch überhaupt noch möglich sei. Ihre Familie wisse noch nicht Bescheid, sagte Sophia, aber es war ihr wichtig, die News nun zu verkünden.

Ätzen

Doch nicht jeder Bewohner im Haus teilt die Schwangerschaftsfreude mit Reality-Star Sophia Vegas: Kaum ist sie außer Hörweite lässt die 53-jährige Mutter von elf Kindern, Silvia Wollny, mächtig Dampf ab: "Da habe ich kein Verständnis für. Da fehlen mir die Worte. In meinen Augen geht das gar nicht. Mit solchen Stelzen auf einer Baustelle. Als werdende Mama präsentiere ich mich nicht so, wie sie es tut."

Promi Big Brother, täglich auf Sat1