Sylvie Meis: Ist das ihre neue Liebe?

Das Paar schlendert durch die prachtvollen Straßen Paris, sie kuschelt sich an seinen Arm, er streichelt ihre Hände. Sie lachen, genießen das Flair, vergessen um sich herum alles. Sylvie Meis scheint wieder sehr verliebt zu sein, wie Bilder beweisen.

© Photo Press Service/www.pps.at

Nur ein Freund?

Noch vor Kurzem hieß es, der attraktive Mann sei nur ein Freund. Das hat sich wohl geändert. Doch wer ist der Neue an der Seite der Moderatorin? Sander Klieverik soll er heißen und Arzt mit Wurzeln in Holland sein. Bereits Anfang März sind die beiden schon bei einem Buch in einem Hamburger Restaurant inniglich zusammen abgelichtet worden. Letztes Jahr trennte sich Sylvie von ihrem Verlobten Charbel Aouad.

Auf Instagram ist nichts von der feschen Begleitung zu sehen.