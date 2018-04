Sylvie Meis feiert am 13.4. ihren 40. Geburtstag. Zeit, um Resumée zu zeihen und in einigen Interviews deutliche Worte zu finden. Derzeit ist die Moderatorin frisch verliebt in den Arzt Sander Klieverik. Mit ihm verbrachte sie jüngst ein paar romantische Tag und Nächte in Paris. Darauf angesprochen, wie viele Liebhaber sie schon hatte,sagte sie gegenüber "Bunte": "Ganz, ganz viele". Und worauf es ihr bei einem Lover ankommt, erfahren wir auch. "Es ist eine Lüge, dass es nicht um die Größe geht. Nur eine gute Größe ohne Technik hilft leider auch nicht."

Heiß

Nicht immer trage sie etwas drunter, wenn sie am roten Teppich zu sehen ist, so Sylvie. Mit Klebebändern könne sie aber verhindern, dass ein Teil ihrer Kleidung verrutschen würde. Ob Meis einmal im Playboy zu sehen sein wird? Niemals, obwohl es schon Angebote gegeben hätte. Aber: "Das habe ich meinem Vater versprochen."

Sylvie auf Instagram in Feierlaune