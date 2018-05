Sylvie Meis zeigt Liebe ihre Lebens

Der niederländische Fußballspieler Rafael van der Vaart (35) hat den zwölften Geburtstag seines Sohns Damian gefeiert. "Die Zeit vergeht wie im Flug... Besonders wenn du tust, was du am meisten liebst: Fußball spielen", schrieb van der Vaart am Montag auf Instagram und postete dazu ein Bild, das ihn im Fußballtrikot und Hand in Hand mit Damian zeigt.

Meis: "Liebe meines Lebens"