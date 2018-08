TV-Sensation: Pietro kommt in DSDS-Jury

Sensation. Sänger Pietro Lombardi (26) wird Juror bei der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar". Im Jahr 2011 wurde Pietro noch Sieger der Show. Damals gewann er mit dem von Dieter Bohlen komponierten Song "Call my Name". Jetzt wird er als Jury-Mitglied neben Chef-Juror Dieter Bohlen Platz nehmen. Das verkündet er gleich selbst in einem Instagram-Clip, den Bohlen auf seiner Seite veröffentlicht.

Zurück zu Bohlen

Ist Pietro nur ein Nebendarsteller von Bohlen? "Ich sehe mich nicht als Sidekick von Dieter, sondern als unabhängiges Jurymitglied", sagte Lombardi gegenüber "Bild". "Dass ich Dieter Bohlen sehr schätze und wir ganz bestimmt eine Menge Spaß zusammen haben werden, ist natürlich auch klar." Nachdem die beiden bereits 2011 in der Show Bekanntschaft machten, kehrt Pietro nun zu Bohlen zurück.

Bohlen freut sich

"Ich habe zwei Jahre dafür gekämpft, dass Pietro kommt, und ich freue mich, dass es jetzt endlich so weit ist. Pietro ist als Ex-Kandidat, Chartstürmer und Liebling aller Mädchen eine wahnsinnige Bereicherung für DSDS."