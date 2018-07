Das sind ja überraschende Neuigkeiten! Tom Kaulitz drehte mit seiner Band "Tokio Hotel" eine Dokumentation, die 2017 erschien. Darin ging es vor allem um den kometenhaften Aufstieg der einstigen Teenie-Band, wie sie als Kinder den Rummel meisterten und was der Erfolg mit den vier Jungs machte.

Privates

Am Rande sprechen Bill und Tom Kaulitz aber auch über Privates. Und an einer Stelle sagt Tom etwas ganz Interessantes... "All das, was ein Mensch in einer Beziehung sucht, was die Partnerschaft zumindest angeht, das haben Bill und ich ja komplett. Das heißt eigentlich, ich brauche nur jemanden für den sexuellen Part." Oha, ob Heidi das gerne hört, die will sicher im Ganzen gemocht werden? Wahrscheinlicher ist allerdings, dass sich Toms Aussagen auf seine Ex-Frau beziehen. Tom und Heidi kannten sich zum Zeitpunkt der Dreharbeiten wenn überhaupt nur sehr flüchtig; ihre Liebe begann erst im Mai 2018.

Ernste Liebe?

Seitdem schaut es schon so aus, als würden sich die beiden auch in sexueller Hinsicht gut verstehen. Sie küssen sich, berühren einander auf Bildern. Aber eben nicht nur. Auch die Gefühle scheinen stark zu sein. Denn das Lächeln, das die beiden tragen, schaut nach großer Verliebtheit aus. Interessant ist übrigens noch eine Aussage, die im Trailer zur Doku "Tokio Hotel - Hinter Die Welt" ganz zum Schluss vorkommt. Da reden die Kaulitz-Twins über ihre Verschwiegenheit, was Privates angeht. Bill: "Private Geschichten über Familie und enge Freunde halten wir ja einfach komplett aus der Öffentlichkeit raus... " Tom: "Hör mal, ich bin ja gespannt, vielleicht sind wir da irgendwann auch mal entspannter." Bill: "Nö, glaub ich nicht." Tom: "Glaub ich eigentlich auch nicht." Tom und Heidi leben ihre Liebe öffentlich aus. Ob das wiederum ein eindeutiges Zeichen dafür ist, dass es für Tom ganz, ganz ernst ist?

Am 22.7.2018 zeigt ARTE die Doku um 23:10