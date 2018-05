Heidis Lover

© Getty Images for ABOUT YOU

Kaulitz: Darum nun schnelle Scheidung Ob bald schon mehr aus der Liebelei der Beiden wird? Seit dem plötzlichen Liebesgeständnis bei red auf Pro Sieben: "Ja, bei mir gibt es eine Beziehung. Ich bin super glücklich." geht es für Tom Kaulitz Schlag auf Schlag. Denn seiner Heidi zuliebe soll er nun schnell die Scheidung von seiner Frau Ria - die beiden leben seit 2016 getrennt - durchziehen. Differenzen Toms Ehefrau ist die einstige Miss Philippinen und jetzige Kosmetik-Unternehmerin Ria Sommerfeld (33). 2011 sollen die beiden zusammengekommen sein. Die Scheidung hat Kaulitz wegen „unüberbrückbarer Differenzen“ bereits 2016, ein Jahr nach seiner Hochzeit, eingereicht, doch vollzogen wurde diese bis heute nicht. Jetzt wollen aber die Anwälte von Kaulitz das Ende der Ehe herbeiführen, damit Tom endlich ganz frei für seine Heidi ist. Und auch Ria ist inzwischen wieder frisch verliebt. Wilde Zeiten vorbei? Das soll ein untrügliches Zeichen dafür sein, wie ernst es der "Tokio Hotel" Gitarrist es mit der Modelmama meint!