Tom Kaulitz: Sexy Nacktbild

Turtel hier, turtel da - Heidi Klum und ihr junger Lover Tom Kaulitz können derzeit nicht die Finger voneinander lassen.

Auszeit

In New York, wo sie derzeit eine Auszeit machen, wurden sie schon in vielen romantischen Situationen gesehen: bei einer sonntäglichen Bootsfahrt mit Klums Töchterchen Lou, am Empire State Building zu Sonnenaufgang, knutschend in einem Geschäft.

Erotisch

Nun hat Heidi ein weiteres Bild gepostet, es zeigt Tom oben ohne, in einem erotischen, sehr natürlichen Schnappschuss in Schwarz-Weiß mit Regenbogenfilter. Toms Haare sind zerzaust, sein Blick weich. Ob das Foto etwa im Bett entstanden ist? Normalerweise sehen wir nur Heidi in so intimen Posen... Viele Follower feiern das Bild: "Wunderschönes Bild von liebenden Augen festgehalten", ist daneben zu lesen, oder: "Heidi, genieße ihn. Das hast du echt verdient, Liebes."

Viele Likes

In nur einer Stunde hat das Bild fast 34.000 Likes (Stand 6.7. um 9:00) bekommen. Wie der Liebestrip im Big Apple weitergeht - wir dürfen gespannt bleiben...