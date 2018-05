Tom spricht erstmals über Liebe zu Heidi Klum

Die heißen Bilder gingen um die Welt: Topmodel Heidi Klum (44) und Tokio Hotel-Star Tom Kaulitz (28) können die Finger derzeit nicht voneinander lassen. Seit Wochen zeigen zahllose Bilder ihre frische Liebe. Jetzt hat sich Tom erstmals zu der Beziehung geäußert.

In der ProSieben-Sendung "red": bestätigte er strahlend: "Ja, bei mir gibt es eine Beziehung. Ich bin super glücklich." Ganz im Gegensatz zu seinem Zwillingsbruder Bill, der derzeit wieder Single ist.

Derzeit schweben Klum und "Toyboy" Tom druch Berlin. Händchen haltend schlenderten die beiden Turteltauben nun durch die deutsche Hauptstadt, vorbei an Dixie-Toiletten, rein in den Szene-Club Kater Blau. Dort sollen Heidi und Tom laut Partygästen bis in die frühen Morgenstunden zu Elektro-Klängen getanzt haben.