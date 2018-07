Die Toten Hosen können ihre Tournee nach gut fünfwöchiger Zwangspause wegen eines Hörsturzes von Sänger Campino fortsetzen. Er werde am kommenden Samstag in Stuttgart wieder auf der Bühne stehen, kündigte der 56-Jährige am Mittwoch in Düsseldorf an. Betroffen von den Absagen im Zuge der Erkrankung war auch der Auftritt der Bandim burgenländischen Nickelsdorf Mitte Juni.