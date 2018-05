Trauer: Käpt'n Blaubär ist tot

Der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Wolfgang Völz ist nach Angaben der "Berliner Morgenpost" (Freitag-Ausgabe) am Mittwoch im Alter von 87 Jahren in Berlin gestorben. Bekannt wurde er vor allem als deutsche Stimme von Stars wie Walter Matthau, Peter Ustinov, Mel Brooks und Peter Falk. Zuletzt synchronisierte er die Kinderfigur "Käpt'n Blaubär".

Der am 16. August 1930 in Danzig geborene Völz begann seine Laufbahn am Theater. Bekannt wurde er in Fernsehserien wie "Stahlnetz" oder "Raumpatrouille Orion". Einer seiner größten Erfolge war die Rolle des Dieners Johann in der ARD-Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre", später spielte er in den "Wixxer"-Filmen.