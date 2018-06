Trauer um Heidis Liebling

Sie kannten sich nicht allzu lange - doch das hielt Heidi Klum nicht davon ab, den kleinen Kerl in ihr Herz zu schließen. Auf dem veröffentlichten Foto auf Instagram setzt Heidi sich mit ihrem süßen Vierbeiner in Szene - der Kleine schien sichtlich von seinem Frauchen angetan und machte es sich ihrem Schoß bequem.

Die 45-Jährige strahlt und streichelt ihrem Liebling den Bauch. Doch wirft man einen genauen Blick auf die Beschreibung des Fotos, zeigt sich der Anlass für das Posting: "Ruhe in Frieden lieber Pumba. Du hast viele Herzen mit Liebe erfüllt. Du wirst vermisst." Mit diesen Worten schien Heidi sich von ihrem vierpfotigen Freund in Trauer verabschieden zu wollen. Warum Heidi genau um diese Bulldogge so sehr trauert, zeigt sich auf der Instagram-Seite von Bill Kaulitz (28), dem Bruder von Heidis neuer Flamme Tom (28). Denn ihm gehörte der Hund.

Zwar sind Heidi und Tom erst seit ein paar Wochen ein Paar - jedoch bleibt da offensichtlich genug Zeit, damit der moppeligen Pumba zu Heidis kleinem Liebling wird. Herrchen Bill Kaulitz postete am Freitag auf Instagram Fotos seines Vierbeiners und fügte hinzu: "Lieber Pumbi, dein Leben hat dich heute viel zu früh von mir genommen. Es war das Härteste und Traurigste, was mir passiert ist."